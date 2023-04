Ex-narrador ataca Globo: ‘Perdeu a mão. Só contrata preto e homossexual’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-narrador da TV Globo, Jorge Vinicius mostrou sua revolta com as demissões de colegas jornalistas da sua antiga emissora, onde trabalhou entre 2010 e 2018. Em entrevista ao podcast Parlando de Palmeiras, que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Jorge se mostra inconformado com a nova política de diversidade implementada pela Globo, que a seu ver agora só contrata “preto, mulher e homossexual”.

“O talento é o quarto plano hoje da Globo. Perderam a mão. Sou favorável à inclusão. Não sou preconceituoso. Ao contrário! Tenho amigo gay, amigas mulheres. A Globo perdeu a mão completamente. Quantos pretos não tivemos com histórias lindas e maravilhosas? Vou citar dois, um homem e uma mulher: Glória Maria, saudosa Glória Maria, o que representou essa mulher para o jornalismo? Preta, mas, acima de mulher e acima de ser preta, ela tinha talento. E Heraldo Pereira, esse cara é um monstro, é um jornalista acima da média. (…) O trabalho de inclusão é importante? É. Tínhamos pouco? Tínhamos, concordo. Mas não vamos perder o foco. Em qualquer atividade, primeiro o talento. Senão você gera outro preconceito.”

Ele ainda detonou a antiga casa ao falar da dispensa de profissionais mais velhos. “A Globo perdeu tanto a mão nesse aspecto de inclusão que agora existe o etarismo. Será que eles não estão enxergando ou não estão preocupados? Cortaram altos salários, que é questão de administração, mas uma coisa que não é legal é mandar embora pessoas que completam 50 anos, 55 anos, 60 anos. A Globo está mandando embora gente de qualidade que ainda tem muito para dar.” As declarações foram reveladas pelo site Na Telinha. Além do Mundial dos Estados Unidos, Jorge Vinicius trabalhou também na Copa do Mundo de 1998, na França, e na de 2006, na Alemanha.