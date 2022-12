Ex-mulher de Thiago Rodrigues alfineta ator após cair versão de agressão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A jornalista Cris Dias, 42 anos, publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, depois da confusão que o ex-marido, o ator Thiago Rodrigues, 42, se envolveu no Rio de Janeiro. Ela escreveu em um tweet que “a verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”. Depois, como confirmação que falava do ex, comentou: “fiquei mega feliz que ele esqueceu a pensão de novo com o tombo”.

Cris foi casada com Thiago de 2007 a 2017, em um relacionamento conturbado e com muitas polêmicas. Os dois são pais de Gabriel, 13. O ator, nas últimas semanas, apareceu em um hospital, na zona sul carioca, com diversos ferimentos no rosto e cabeça e afirmou que foi agredido por um grupo de cinco homens. A polícia começou as investigações e, ao procurar as imagens de câmeras de segurança, viu que Thiago estava sentado em um banco quando caiu sozinho, causando os ferimentos.

A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer 🍷 — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

Fiquei mega feliz que ele esqueceu a pensão de novo com o tombo 🙄🙄 — Cris Dias (@crisdiass) December 19, 2022

