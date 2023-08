Ex-governadora ataca Donald Trump: ‘O político mais odiado da América’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-governadora da Carolina do Sul e pré-candidata republicana à presidência, Nikki Haley, 51, criticou o ex-presidente Donald Trump, 77, no debate do partido na quarta-feira, 23. “É hora de um líder conservador de nova geração. Temos que olhar para o fato de que três quartos dos americanos não querem uma revanche entre Trump e Biden. E temos de encarar o fato de que Trump é o político mais odiado da América. Não podemos vencer uma eleição geral dessa maneira”, declarou. Ela é um dos oito candidatos que disputam com Trump a nomeação pelo partido. Apesar das críticas, Haley confirmou no debate que ainda o apoiaria se ele fosse escolhido como candidato republicano para 2024, mesmo que ele fosse condenado por um crime.

