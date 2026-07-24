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Cultura

Ex-galã da Globo, sumido das novelas, reaparece na Flip

Ator foi visto entre as milhares de pessoas que lotam a cidade de Paraty

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 14h35 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h19
Um homem idoso de chapéu de palha e camisa clara aplaude, sorrindo, em meio a uma plateia diversa que também aplaude. Uma mulher de óculos e tranças segura um celular vermelho para filmar à direita.
Carlos Alberto Riccelli na Flip 2026 (Valmir Moratelli/VEJA)
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Durante a programação da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), que acontece até domingo, 26, o público presente tem acesso a palestras, debates e mesas de encontro com autores nacionais e internacionais. Misturado a mais de 40 mil anônimos que lotam a cidade histórica do sul fluminense, o ator Carlos Alberto Riccelli estava com um chapéu panamá andando tranquilamente.

Riccelli foi um dos grandes galãs da TV Globo na década de 1980, imortalizando o papel do malandro César Ribeiro na primeira versão de Vale Tudo (1988). No remake de 2025, de Manuela Dias, o papel foi de Cauã Reymond.

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A última participação do ator na Globo foi em Guerra dos Sexos, em 2012. Riccelli é casado com a atriz Bruna Lombardi, que está na programação extraoficial do evento para divulgar suas obras literárias.

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