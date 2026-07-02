Ex de Roberto Justus lembra pedido para desistir da Medicina

A empresária Sacha Chryzman contou que desistiu da carreira na medicina para se casar com Roberto Justus, seu primeiro marido. Ela contou que foi pedida em casamento após 15 dias de namoro, quando tinha apenas 17 anos, e recebeu um ultimato de Justus antes da união. “Quando conheci meu primeiro marido, o Roberto, ele me pediu em namoro em 15 dias. Ele falou: ‘ou casa ou faz medicina’. Ele teve os argumentos dele”.

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Segundo ela, o empresário justificou que ela teria que estudar a vida toda e dedicaria muito tempo para sua carreira. “Não tinha muito maturidade na época. Acabei abrindo mão. Acabei fazendo administração de empresas. A vida são escolhas. Quando você escolhe uma, você abre mão da outra. Não me arrependo porque vejo o lado bom. Por exemplo, hoje tenho 5 netos, sou mãe de um casal de filhos e me sinto amiga dos meus filhos”, disse ela em um podcast. Os dois foram casados nos anos 80 e tiveram dois filhos, Ricardo Justus e Fabiana Justus.

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