Ex-autor da Globo detona nova regra em novelas: ‘prefiro lamber meio-fio’

João Ximenes Braga, 54 anos, autor da novela Lado a Lado, vencedora do prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela de 2013, ao lado de Claudia Lage, desandou a falar da TV Globo em sua conta no X. O autor comentou a respeito de novas regras utilizadas pela emissora para contratação de escritores para suas produções. “Por que diabos alguém vai querer escrever novela nessas condições? Masoquismo? Fazer 90% do trabalho de graça contando com a sorte de cair nas graças de um ‘executivo’? Eu já estou fora desse jogo há muito tempo, mas na boa, prefiro lamber meio-fio”. João também assinou Babilônia, com Gilberto Braga.

Nas novas regras de contratação, os escritores do departamento de dramaturgia teriam contrato fixo de um ano e receberiam valor integral pelo trabalho a ser executado após aprovação final da direção. Findo o contrato, a obra pode ou não ir ao ar, mas permanece com os direitos na emissora. Xii…