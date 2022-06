Ex-ator de ‘Malhação’ ameaça pai e pede ajuda a Bolsonaro; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alguns stories do ator Sérgio Hondjakoff, 37 anos, o eterno Cabeção da extinta Malhação, da versão de 2000 a 2006, têm causado espanto e indignação nos seguidores. Neles, Sérgio aparece transtornado, ameaçando o pai de morte com um bastão ao pedir mil reais para ir a São Paulo. “Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais”, diz. Em seguida, pede ajuda ao presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto caminha pela casa. Ele também pede ajuda à Polícia Federal e a programas de televisão. “Bolsonaro, por favor, me leve para a cadeia. Não quero ficar em clínica. Eu vou matar meu pai se ninguém me ajudar”. Em 2021, o ator foi internado em uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo para tratar o vício em drogas. Em agosto, o local foi interditado, acusado de manter pacientes em cárcere privado.

Stories do ator Sérgio Hondjakoff ("Cabeção da Malhação"), mais enfarinhado q frango de padaria, ameaçando o pai de morte e pedindo ajuda ao @jairbolsonaro, à Polícia Federal e ao caramba a quatro, deveriam ser mostrados nas escolas como forma de evitar o uso de drogas. Vídeo 1: pic.twitter.com/igKKJKNK8m — Mizael Izidoro Bello (@mizaelizidoro) June 7, 2022