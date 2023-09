Ex-assessor de Jair Renan confirma à polícia atos suspeitos de empresário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan, filho 04 de Jair Bolsonaro (PL), conformou nesta quinta-feira, 14, em depoimento à Polícia Civil do DF que Maciel Carvalho, ex-empresário de Renan preso no mês passado, tinha atitudes suspeitas. Diego já tinha antecipado esses detalhes à coluna. Segundo o depoimento, Maciel sugeriu que Jair Renan transferisse sua empresa para outra pessoa, informasse vários CPFs e exibisse extratos bancários com milhões de reais, conforme foi noticiado pelo site Metrópoles e confirmado por VEJA com Diego.

Pupe afirmou que ouviu Maciel avisar a Jair Renan que transferiu a empresa RB Eventos para outra pessoa. Naquela época, o filho do então presidente foi investigado pela Polícia Federal por supostos crimes de tráfico de influência e época de lavagem de dinheiro. “Em um evento que participamos juntos, algo me deixou perplexo: Maciel Carvalho se recusou a revelar sua identidade. Isso me causou preocupação (…). As atitudes de Maciel Carvalho eram notavelmente peculiares, o que acentuava minha inquietação”, disse Diego em entrevista recente à coluna.