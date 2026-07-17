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Ex-apresentadora do SporTV afirma que beleza atrapalhou sua carreira na TV

Dora Vergueiro lembrou trajetória na televisão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 11h19 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h12
Mulher loira de cabelos ondulados e longos, com batom vermelho e brinco de pérola comprido, olhando para frente com expressão séria, em fundo vermelho
Dora Vergueiro, cantora e ex-apresentadora do SporTV (Instagram/Reprodução)
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Ex-apresentadora do SporTV afirma que beleza atrapalhou sua carreira na TV Priorizar nos meus resultados Google

Conhecida nos anos 2000 como apresentadora do SporTV, Dora Vergueiro fez um desabafo sobre o impacto da aparência em sua trajetória profissional. Hoje dedicada exclusivamente à música, a artista de 49 anos, que estampou a capa da Playboy de janeiro de 2004, disse acreditar que a beleza acabou pesando negativamente em sua passagem pela televisão.

“Acho que desde que eu fui dar entrevista com 18 anos me fazem essa pergunta: beleza atrapalha? Eu sempre respondi que não. Mas hoje estou dizendo, e olhando para trás, que sim, a beleza atrapalha, sim. Eu mudei essa minha resposta com o tempo”, refletiu Dora, em entrevista a um canal do YouTube.

A ex-apresentadora contou que se sentia insegura com a forma como era vista no ambiente profissional. “Eu tinha uma insegurança de sentir uma hostilidade por conta se ser mulher, de ser bonita e de ser tachada de gostosa. A beleza vem antes do talento”, desabafou.

Dora ainda afirmou que nunca se adaptou totalmente à exposição trazida pela televisão e recordou de rumores que surgiram na época sobre um suposto envolvimento com o ator Maurício Mattar. “Fofocas em jornal, formando pares: ‘Dora e Maurício Mattar’. Botaram assim, mas isso realmente nunca aconteceu”, lembrou.

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