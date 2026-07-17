Ex-apresentadora do SporTV afirma que beleza atrapalhou sua carreira na TV
Dora Vergueiro lembrou trajetória na televisão
Conhecida nos anos 2000 como apresentadora do SporTV, Dora Vergueiro fez um desabafo sobre o impacto da aparência em sua trajetória profissional. Hoje dedicada exclusivamente à música, a artista de 49 anos, que estampou a capa da Playboy de janeiro de 2004, disse acreditar que a beleza acabou pesando negativamente em sua passagem pela televisão.
“Acho que desde que eu fui dar entrevista com 18 anos me fazem essa pergunta: beleza atrapalha? Eu sempre respondi que não. Mas hoje estou dizendo, e olhando para trás, que sim, a beleza atrapalha, sim. Eu mudei essa minha resposta com o tempo”, refletiu Dora, em entrevista a um canal do YouTube.
A ex-apresentadora contou que se sentia insegura com a forma como era vista no ambiente profissional. “Eu tinha uma insegurança de sentir uma hostilidade por conta se ser mulher, de ser bonita e de ser tachada de gostosa. A beleza vem antes do talento”, desabafou.
Dora ainda afirmou que nunca se adaptou totalmente à exposição trazida pela televisão e recordou de rumores que surgiram na época sobre um suposto envolvimento com o ator Maurício Mattar. “Fofocas em jornal, formando pares: ‘Dora e Maurício Mattar’. Botaram assim, mas isso realmente nunca aconteceu”, lembrou.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)