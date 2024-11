Ex-apresentadora da Globo lança livro e fala de grosseria de Susana Vieira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Geovanna Tominaga, ex-apresentadora da Globo, lançou seu primeiro livro infantil, Terra do Contrário, nesta semana na Livraria Argumento, no Rio. Ele chega às livrarias de todo país a partir de segunda-feira, 2. De férias da TV, ela se formou em jornalismo, fez MBA e se especializou em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. “Ainda virei graduanda em psicoldepagogia”, orgulha-se Geovanna, que contou com o carinho do marido, Eduardo Duarte e do filho, Gabriel Tominaga Duarte, de seis anos, no lançamento. “Foi de tanto contar e improvisar histórias para o Gabriel antes de dormir, que surgiu a ideia do livro”, diz.

Sobre o famoso meme de maio de 2019, quando Susana Vieira tirou seu microfone do Vídeo Show de forma ríspida, ao vivo, ela diz. “Escrever um livro sobre diversidade e empatia para as crianças, é uma forma de instruí-los e dizer que, sim, eu tenho paciência para quem está começando”.