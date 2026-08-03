Ex-apresentador da Globo é socorrido pela polícia após ‘surto psicológico’
Comunicador trabalhou na TV Bahia
Ex-apresentador da TV Bahia, afiliada da Globo, Darino Sena foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um “aparente surto psicológico” registrado na noite de sábado, 1º, no Centro Histórico de Salvador.
Segundo a Polícia Militar, o comunicador foi encontrado alterado e somente com roupas íntimas nas proximidades do monumento Cruz Caída. Inicialmente, os agentes conseguiram conversar com ele, mas uma nova ocorrência informou que Darino passou a gritar, ameaçar pedestres e dizer que se lançaria do local. Ele foi contido e encaminhado para atendimento médico.
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Conhecido do público baiano, Darino Sena trabalhou na TV Bahia entre 2011 e 2015 como apresentador e comentarista esportivo. Após deixar a emissora, ele passou pela TV Aratu, afiliada do SBT, onde permaneceu até 2018. Desde então, vem atuando em um canal do YouTube.