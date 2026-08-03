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Ex-apresentador da Globo é socorrido pela polícia após ‘surto psicológico’

Comunicador trabalhou na TV Bahia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 12h16 | Atualizado em 3 ago 2026, 12h25
Homem sem camisa, usando apenas sunga preta, em duas cenas noturnas. Na primeira, ele está de costas, braços abertos, em cima de um bloco branco. Na segunda, ele caminha de lado, com os braços abaixados, sobre uma superfície cinza. Luzes distantes iluminam o fundo escuro
Darino Sena, ex-apresentador da Globo, é socorrido pela polícia após surto (Instagram/Reprodução)
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Ex-apresentador da Globo é socorrido pela polícia após ‘surto psicológico’ Priorizar nos meus resultados Google

Ex-apresentador da TV Bahia, afiliada da Globo, Darino Sena foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um “aparente surto psicológico” registrado na noite de sábado, 1º, no Centro Histórico de Salvador.

Homem de pele parda, cabelo escuro curto, vestindo camisa social azul-petróleo com o logo da Globo, falando em um estúdio com fundo roxo e formas geométricas
Ex-apresentador da Globo Darino Sena (TV/Reprodução)

Segundo a Polícia Militar, o comunicador foi encontrado alterado e somente com roupas íntimas nas proximidades do monumento Cruz Caída. Inicialmente, os agentes conseguiram conversar com ele, mas uma nova ocorrência informou que Darino passou a gritar, ameaçar pedestres e dizer que se lançaria do local. Ele foi contido e encaminhado para atendimento médico.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

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Conhecido do público baiano, Darino Sena trabalhou na TV Bahia entre 2011 e 2015 como apresentador e comentarista esportivo. Após deixar a emissora, ele passou pela TV Aratu, afiliada do SBT, onde permaneceu até 2018. Desde então, vem atuando em um canal do YouTube.

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