Evento reforça importância de estrutura sólida para quem almeja os EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Empresários brasileiros se reuniram no BeLinked Experience 2026, realizado em Orlando, na última semana, para discutir os desafios da internacionalização. O evento contou com a participação de advogados de imigração como Milena Mitraud e Luciane Tavares, da American Immigration Associates. Além disso, especialistas debateram sobre os caminhos migratórios e a importância de uma estrutura jurídica sólida para quem pretende viver, empreender ou investir nos Estados Unidos.

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Eduardo Morita, empresário e fundador da BeLinked, afirma que o perfil dos brasileiros que buscam criar empresas nos Estados Unidos mudou nos últimos anos. “O empresário brasileiro deixou de enxergar os Estados Unidos apenas como um destino para investir. Hoje ele busca construir operações sólidas, ampliar mercados e criar empresas preparadas para competir globalmente. Internacionalizar não significa deixar o Brasil para trás, mas ampliar horizontes, reduzir riscos e fortalecer o negócio”, aponta.