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Comportamento

Evento reforça importância de estrutura sólida para quem almeja os EUA

BeLinked foi criada por Eduardo Morita

Por Tatiana Moura 5 ago 2026, 09h00
Três pessoas sorridentes posam para foto em evento. Uma mulher loira de óculos, blusa branca com babados e calça azul está à esquerda. No centro, um homem asiático de blazer azul-marinho e camisa escura. À direita, um homem de barba e óculos, vestindo blazer bege e camisa preta. Ao fundo, um banner com a frase USA EXPERIENCE 2026 e logotipos de patrocinadores
Patricida Medeiros, embaixadora da Be Linked USA, Eduardo Morita, fundador da Be Linked, e Ranyeri Rodrigues, diretor de novos negócios -  (./Divulgação)
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Empresários brasileiros se reuniram no BeLinked Experience 2026, realizado em Orlando, na última semana, para discutir os desafios da internacionalização. O evento contou com a participação de advogados de imigração como Milena Mitraud e  Luciane Tavares, da American Immigration Associates. Além disso, especialistas debateram sobre os caminhos migratórios e a importância de uma estrutura jurídica sólida para quem pretende viver, empreender ou investir nos Estados Unidos.

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Eduardo Morita, empresário e fundador da BeLinked, afirma que o perfil dos brasileiros que buscam criar empresas nos Estados Unidos mudou nos últimos anos. “O empresário brasileiro deixou de enxergar os Estados Unidos apenas como um destino para investir. Hoje ele busca construir operações sólidas, ampliar mercados e criar empresas preparadas para competir globalmente. Internacionalizar não significa deixar o Brasil para trás, mas ampliar horizontes, reduzir riscos e fortalecer o negócio”, aponta.

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