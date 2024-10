Estudante acusa Diddy de ameaça de morte e estupro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preso desde o dia 16 de setembro por tráfico sexual, promoção da prostituição e associação criminosa, Sean Diddy Combs, 54 anos, foi alvo de um novo processo com acusações de ameaçar de morte uma estudante universitária e sua amiga antes de estuprá-las em um quarto de hotel. A suposta agressão sexual teria ocorrido em 2004, próximo a um campus de uma universidade feminina no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com o The Sun, Diddy teria convidado as duas para uma sessão de fotos. Depois, segundo o processo, as vítimas teriam sido convidadas por um membro da equipe do rapper para uma festa “mais exclusiva” em um hotel. A estudante alegou que quando chegou no local encontrou algumas pessoas bebendo antes de serem trancadas em um quarto. Os documentos informam ainda que Diddy teria forçado a amiga dela a fazer sexo oral nele, ameaçando-a se não obedecesse.

Recentemente, o advogado Tony Buzbee, que diz representar mais de 120 pessoas contra o rapper, disse que sete ações foram abertas envolvendo casos de agressão sexual agravada, abuso e exploração sexual. “Uma suposta vítima tinha 17 anos na época e outra 13. Deixaremos que as alegações nos processos falarem por si e trabalharemos para que a justiça seja feita Espero abrir processos semanalmente nomeando o Sr. Combs e outros como réus, à medida que continuamos a reunir evidências e preparar os autos”, escreveu Tony, em suas redes sociais.