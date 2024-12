Estilista roqueiro desenha trajes litúrgicos para abertura de Notre Dame

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após anos de reformas, a Catedral de Notre Dame vai reabrir neste sábado, 7, e domingo, 8, com uma cerimônia pensada especialmente pela Diocese de Paris. Em busca dos trajes litúrgicos “perfeitos”, Jean-Charles Castelbajac, emblemático estilista-roqueiro dos anos 1980, foi escolhido para desenhar as vestes sacerdotais. Os trajes que serão utilizados não pecam na quantidade de cor, são ornados com uma cruz dourada, com detalhes coloridos em veludo, vermelho, azul, verde e amarelo. A ideia de Castelbajac é dar uma pegada pop ao evento católico, um costume para o estilista.

Esta não é a primeira vez que desenha trajes para a comunidade cristã: em 1997, ele foi convidado para fazer as vestes do papa João Paulo II e dos 5.500 eclesiásticos que participaram da 12ª edição da Jornada Mundial da Juventude, juntando rock com religião. “Trabalhar para a Igreja é tão rock’n’roll quanto trabalhar com os Sex Pistols”, brincou em entrevista à imprensa francesa.

Publicidade