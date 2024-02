Estilista Alessa relata emoção de vestir Alcione

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estilista Alessa, que assina a grife de roupas femininas com o seu próprio nome, conversou com a coluna a respeito da emoção de vestir Alcione há 15 anos e como conheceu a cantora homenageada nesta segunda-feira, 12, no desfile da Mangueira. Ela falou, com exclusividade, na dispersão da Sapucaí após o desfile da verde e rosa.

“Eu conheci Alcione no Google e pensei ‘eu quero vestir a diva do Brasil’. Mandei um e-mail na época e depois recebi uma ligação falando ‘colega, quero vestir um Alessa no meu aniversário’. E foi assim. Na hora eu achei que era trote. Eu fiz uma coleção que é a cara da Acione. São sete fotos de álbuns dela, e que várias cantoras estão vestido. É incrível. Desde a costureira até a cantora, quem for, você fala Alcione e vira mágica. Ela é mágica”, disse.