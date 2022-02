Estado de saúde da Rainha Elizabeth não é tão tranquilo assim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com teste positivo para Covid-19 confirmado pelo Palácio de Buckingham no domingo (20), a Rainha Elizabeth II, 95 anos, amanheceu indisposta nesta terça-feira (22), a ponto de cancelar as reuniões virtuais que já estavam agendadas para o dia. Uma evidência de que a monarca anda com a saúde mais frágil veio quatro dias antes, em 16 de fevereiro.

Na ocasião, a Rainha foi sem máscara para uma reunião pessoal no Castelo de Windsor com militares e, ao cumprimentar um deles, o cumprimentou de longe. “Bem, como você pode ver, não consigo me mexer”, disse, mostrando a bengala na qual se apoiava. Elizabeth II está totalmente vacinada e mora no Castelo de Windsor desde o início da pandemia.

Nenhum fraqueza, no entanto, impediu a monarca britânica de mostrar solidariedade às vítimas da tragédia causadas pelas chuvas, em Petrópolis. “Estou profundamente entristecida de saber da trágica perda de vidas e da destruição causada pelas terríveis enchentes no Brasil”, diz a nota divulgada pela equipe da realeza nesta terça-feira, quando o número de mortos chegou a 181 na Cidade Imperial, na Região Serrana do Rio de Janeiro.