Estácio vira piada ao pôr artista para dar aula em pleno The Town

Em pleno barulho dos Detonautas, que fazia um show na tarde deste sábado, 9, no The Town, o estande da universidade Estácio resolveu fazer uma aula com nada menos do que João Guilherme, para alguns convidados. A ação de marketing virou piada entre os frequentadores ao redor, já que o aviso da aula era noticiado em um imenso telão de led com cronômetro do lado de fora. “Se João Guilherme é o professor, eu estou fora”, disse Cláudia Manhãs, que estranhou a ação. A amiga Paula Fernanda, também brincou com a situação. “Com esse professor, não faz sentido algum isso aqui”, disse a outra frequentadora. Como se vê, nem tudo é nota 10 no The Town.

João Guilherme, 21, é filho do cantor sertanejo Leonardo e ator. Ele estreou na TV em Cúmplices de Um Resgate, 2015, novela do SBT e faz sucesso nas redes sociais, com 17 milhões seguidores.

