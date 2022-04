Esperança no ar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foram uma semana de concentração criativa e três horas de mão na massa para, corta aqui, amarra ali, o stylist Daniel Ueda (des)vestir a atriz e ex-modelo Camila Queiroz, 28 anos, e garantir o espetáculo de sua passagem pelo Carnaval extemporâneo do Rio. “Existe uma licença poética nessa época para explorar a criatividade e a liberdade”, reflete Camila, que deu sua contribuição na criação visual. Sobre a volta do batuque na Sapucaí, após dois anos de silêncio, a sensação dela foi de alívio por “poder soltar o grito que estava guardado”. Embora jamais tenha pisado na passarela do samba, Camila é do time que nunca diz nunca: “Já rolou convite, mas não me sentia preparada. Quem sabe no ano que vem?”. Aguarda-se o próximo capítulo.

Publicado em VEJA de 4 de maio de 2022, edição nº 2787