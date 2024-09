Esnobada pelo Rock in Rio, Anitta faz evento inédito longe do Dia Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta não foi escalada para o dia que concentra o maior número de cantores e grupos musicais brasileiros, chamado de Dia Brasil, dentro da programação oficial do Rock in Rio. Entretanto, a artista não deixa de fazer acontecer. Ela está na disputa da final do samba-enredo da Unidos da Tijuca, que acontece também neste sábado, 21, na quadra da escola, no Centro do Rio. Anitta concorre com uma letra em homenagem ao enredo Logun Edé, seu orixá. Sua composição, em parceria com outros nomes, é franca favorita a vencer na disputa. A quilômetros de distância da quadra, o público sente sua falta no Rock in Rio.