Rainha que é rainha tem que estar ao lado de seus súditos. Assim fez Erika Januzza na tarde desta quarta-feira, 14. A atriz acompanhou nota a nota a vitória da Viradouro na quadra, em Niterói. Mas nada de cercadinho com seguranças. Erika esteve no meio do povo e festejou com lágrimas e gritos quando a agremiação foi anunciada a grande campeã do carnaval 2024.