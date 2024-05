Erika Hilton se emociona com surpresa de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda em estado de choque. Assim ficou Erika Hilton após o show de Madonna, no sábado, 4, no Rio. É que a deputada federal foi homenageada pela cantora com uma foto sua projetada no telão nas areias de Copacabana. “Que emoção, honra e alegria estar junto de tantas figuras, nesse momento histórico de 40 anos da carreira da rainha mundial do pop, bem na parte do show em homenagem ao Brasil, nessa versão de ‘Music’”, disse ela.