Erick Jackin discute legitimidade de títulos mundiais de gastronomia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Erick Jackin anda azedo com títulos concedidos por prêmios como o 50 Best e The List, que selecionam os “melhores chefs e restaurantes” a nível mundial. “É a pior mentira da gastronomia mundial. Como você falar que os melhores restaurantes do mundo estão no Brasil? Peru, não sei o quê? Precisa viajar um pouco gente. Precisa ver o que acontece no mundo. Tem gente que é nomeado o melhor cheg do mundo e nunca foi cozinheiro. Não sabe nem sabe fritar um ovo”, disse em um videocast.

Para a coluna GENTE, o jurado do Masterchef Brasil já tinha dado a opinião certeira sobre as premiações. “Quem acredita nisso? Tem um outro lado nesse negócio. Os caras que votam nem vão no restaurante, nunca pisaram o pé. É uma estatística, uma mentira”.