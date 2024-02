Erick Brêtas surpreende mercado e deixa liderança do Globoplay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Erick Brêtas deixa a liderança da plataforma de streaming da Globo, como anunciou a empresa nesta segunda-feira, 5, para surpresa de produtores do audiovisual em geral. Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, assumirá a liderança de Produtos Digitais e Canais Pagos da empresa, responsável pelo Globoplay. Brêtas estava na Globo desde 1997, quando chegou como estagiário no Jornalismo, e comandou o time que, em 2015, criou a plataforma de filmes e séries. A decisão partiu do próprio jornalista, que considerou entregues as metas que assumiu com a empresa em 2019. Belmar, que subsistiu Erick, está no Grupo Globo desde 2003 e, no processo de integração dos negócios da Globo, liderou a construção do modelo D2C (direct to consumer) da empresa.

“Há alguns meses, Erick Brêtas me procurou para compartilhar suas reflexões a respeito do seu momento de carreira e me lembrar que neste primeiro trimestre de 2024 o Globoplay estaria atingindo os objetivos combinados entre a empresa e ele em 2019, quando reassumiu o comando da plataforma. Seu dever estava cumprido e, após 26 anos de dedicação à Globo, ele desejava seguir por novos rumos profissionais, com a segurança de que a estratégia digital da empresa está consolidada e seguirá seu caminho de sucesso. Erick se despede, deixando marcos importantes para Globo e para todos nós. Para assumir a liderança de Produtos Digitais e Canais Pagos, convidei Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, área que continuará sob sua gestão”, diz trecho do comunicado interno divulgado pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho.