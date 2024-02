Equipe de Kensington se manifesta sobre ‘sumiço’ de Kate Middleton

Giro VEJA - quinta, 29 de fevereiro

PF fecha o cerco contra empresários acusados de financiar o 8 de Janeiro

Em mais uma investida contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 29, três acusados de financiar o acampamento bolsonarista em frente ao quartel do Exército, em Brasília. Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio de Mesquita são sócios em empresas do setor atacadista e já foram alvos das duas CPIs que apuraram os ataques. Os detalhes da operação e a fala apaziguadora do presidente Lula sobre o conflito em Israel são os destaques do Giro VEJA.