‘Enviar nudes ajuda a exprimir o que sentimos pelo outro’

Dar likes como forma de mostrar apreço pelo outro, deixar de seguir alguém por simples irritação momentânea, compartilhar um post como sinal de que compactua da mesma opinião e até trocar nudes são interações sociais recentes, advindas com as redes sociais. Atento a isso, João Vitor Rodrigues lança Gramática da Amizade: comunicação e expressão do sentimento nas redes sociais on-line (editora Appris), resultado de pesquisas de seu doutorado na PUC-Rio, em que desvenda laços afetivos estabelecidos em tempos de engajamento – e polarização – no mundo virtual. “Nossos sentimentos são produtos lucrativos para as redes sociais”, afirma. Confira o bate-papo.

Como surgiu a ideia de pesquisar relacionamentos online, que deu origem a Gramática da Amizade? À medida em que muitas das nossas atividades, conversas e interações começaram a acontecer também através das mídias sociais, fiquei curioso sobre como nossos sentimentos, tal como já os vivenciamos, no off-line, eram levados a interações sociais nos espaços online. E até se o contrário também poderia estar acontecendo, com pessoas incorporando formas de interação oriundas das mídias sociais.

As redes sociais ajudam a fortalecer os sentimentos das pessoas? Espaços como o Facebook podem contribuir para sensação de contato contínuo, promovendo ideia de fortalecimento do sentimento de amizade, por exemplo, o que é saudável. Mas com os resultados da pesquisa pude constatar que elas não são determinantes, agem em conjunto ou como coadjuvantes das relações em que as amizades se baseiam fora do on-line.

Atravessamos no país uma fase de grande polarização política, em que as redes sociais foram usadas para expor opiniões agressivas. Que lições podemos tirar disso? Primeiro que as redes sociais on-line refletem o que somos, nossas formas de pensar, vieses culturais e, mais importante, nossas maneiras de conviver com as pessoas. Se agimos dessa forma recentemente, precisamos repensar nossos modos de estar no mundo. Mas, claro, as mídias sociais não são neutras e precisamos estar atentos também a estratégias das plataformas que usamos, que se valem até desses gestos e pensamentos negativos para ganhar visibilidade, audiência e alcance. Nossas ações e até sentimentos podem tornar-se produtos lucrativos para essas empresas.

Um like é como um abraço na vida real? Até é possível transportar essas ações, um abraço ou o rompimento da amizade, para as interações nas redes sociais online. As pessoas se apropriaram dessas formas de interagir no on-line para enviar respostas àqueles que adicionaram em seus perfis. Mas ainda estamos formulando como e se essas interações podem expressar sentimentos. Tem gente que se sente abraçada com um like e tem gente que rompe amizade por reações negativas dos amigos nas redes.

As redes sociais ensinam as pessoas a terem relações mais vazias? Na verdade, as mídias sociais estão desafiando as pessoas a pensar sobre a extensão das redes sociais, aquelas redes que são criadas nas interações sociais fora dos ambientes on-line. Aí começam os desafios: como responder? Quem está certo? O que expressa melhor o que sinto? Meu sentimento será compreendido da maneira como sinto?

Como os aplicativos de namoro afetam novas gerações que já começam a flertar através de telas? Minha pesquisa de doutorado, que concluí esse ano, foi sobre as formas de expressão do sentimento entre jovens. E, claro, a tecnologia estava sempre ali no cotidiano deles quando me contavam sobre experiências amorosas. Não apenas os apps de namoro, como as mídias sociais. Mas não acredito que o impacto seja negativo para jovens, na verdade, eles estão transformando formas de conhecer alguém a partir dessas telas e interfaces. Há histórias muito românticas que começaram e que continuam a partir do on-line.

Na Gramática da Amizade cabe conjugar nudes com sentimento? Cabe tudo aquilo que a pessoa cria como linguagem para exprimir o que sente a partir das interfaces, formatos e conteúdos possíveis para interagir e manter contato, se aproximar, fazer amizades, paquerar. Afinal de contas, contar com as redes sociais online para enviar nudes pode ajudar a exprimir o que sentimos pelo outro – quando é consensual entre as partes.

SERVIÇO: Noite de autógrafos – 23/11, às 19h. Espaço Itaú Cultural de Cinema (Praia de Botafogo, 316 – Botafogo, Rio de Janeiro).

