Entregador de aplicativo reclama de comportamento de Ludmilla

Um entregador de aplicativo contou, por meio de um vídeo nas redes sociais, que ao fazer uma entrega para Brunna Gonçalves, no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, foi ignorado por Ludmilla na entrada mansão. “A Ludmilla desceu do carro, olhou para a cara do entregador e, ao invés de pegar o pedido, ela e os amiguinhos entraram e foram dentro de casa chamar a empregada para vir me atender. Custava ter pegado o pedido? Não custava”, explicou em trecho.

Após a repercussão, Brunna foi defender Lud e mostrou vídeos gravados pelas câmeras de segurança. Nas imagens, a cantora entra na casa antes da chegada do entregador. “Ela não sabia que eu tinha pedido, não sabia de nada. Essa onda de fake news com o nome de Ludmilla já está passando dos limites! Graças a Deus a gente tem esse vídeo para poder mostrar a verdade, mas não é sempre que isso acontece. Então tomem muito cuidado com o que vocês veem por ai”.