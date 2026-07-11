Entre diamantes e doces, Selena Gomez brilhou no casamento de Taylor Swift

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O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce transformou o Madison Square Garden em uma “floresta encantada”, parando Manhattan. Com rosas italianas e taças de diamantes, a cerimônia teve celulares confiscados para garantir o sigilo, mas a presença de Selena Gomez confirmou o glamour da lista de convidados.

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O Madison Square Garden, a famosa arena de Nova York, foi transformado em “floresta encantada” para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 36 anos. A festança ganhou holofotes globais por ter parado Manhattan e pelo conjunto de mimos que reuniu. Um deles: uma profusão de rosas laranja vindas da Itália, em alusão à cor do último álbum da cantora. Para barrar imagens da celebração, celulares foram confiscados na porta. Por ora, à exceção de fotos de um convidado aqui, outro ali, como a da superamiga Selena Gomez, 33 anos, nada vazou — nem mesmo a do vestido Dior da noiva. “Convidei todo mundo com quem já conversei”, brincou Taylor, que presenteou os que passaram por lá com taças cravejadas de diamantes. Já para a multidão que se aboletava na porta, restou comer uns docinhos servidos por garçons debaixo de um calorão.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003