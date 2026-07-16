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Entre Aleijadinho e Giramundo, cidade mineira ganha novo patrimônio vivo

Prefeitura de Congonhas assina parceria com o Giramundo Teatro de Bonecos

Por Giovanna Fraguito 16 jul 2026, 14h52 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h31
Os diretores do Giramundo, Bia Apocalipse, Marcos Malafaia e Ulisses Tavares
 (Enzo Giaquinto/Divulgação)
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Congonhas, a cidade dos Profetas de Aleijadinho, busca consolidar sua vocação como polo cultural de Minas Gerais. No próximo dia 21 de julho, durante a programação do Festival de Inverno, a Prefeitura, por meio da Fumcult, assina de forma inédita um Termo de Fomento com o Giramundo Teatro de Bonecos, marcando o início da implantação do Museu Giramundo na cidade, além da criação da Escola Giramundo de Marionetistas e de uma programação permanente de espetáculos, cursos e ações educativas.

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A cerimônia será realizada no Museu de Congonhas e, logo após a assinatura, o público poderá assistir gratuitamente ao espetáculo Tiradentes, uma história de títeres e marionetes, com participação especial do músico Celso Adolfo, autor da trilha sonora da montagem ao lado de Álvaro Apocalypse.

O projeto representa um marco na história do Giramundo. Pela primeira vez, uma parte significativa do acervo de um dos mais importantes grupos de teatro de bonecos da América Latina será transferida para outra cidade, onde passará a integrar uma exposição de longa duração. Além da preservação desse patrimônio, a iniciativa prevê a formação de novos artistas por meio da Escola Giramundo e o desenvolvimento contínuo de atividades culturais e educativas.

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Para Marcos Malafaia, diretor do Giramundo, o projeto ultrapassa a realização de eventos culturais. “É um plano inovador de fomento à economia cultural da cidade. Seu planejamento continuado, de longo prazo, pretende lançar bases para a construção de valor em torno da cultura, de suas práticas, de seus bens e das relações que promove. A transferência de uma parte considerável do acervo do Giramundo para Congonhas não encontra evento similar na história do grupo e a expectativa é de fortalecimento desse patrimônio, com trabalho de inventário, restauração e mostra permanente. A abertura dos cursos da Escola Giramundo completa outra frente, qualificando artistas para a prática ampla do teatro de bonecos. Então, todas as atividades contribuem para a construção e fortalecimento de equipamentos culturais e para a formação de profissionais e público, consolidando um projeto muito especial que coloca em prática a ideia de que a cultura gera valor, fortalece os laços socias e faz bem às pessoas e comunidades”, destaca.

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