Encontro de Elon Musk com Bolsonaro vira assunto global e piada nas redes

O empresário sul-africano Elon Musk participou nesta sexta-feira, 20, de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. O assunto: projetos de conectividade para a Amazônia. Durante o encontro, o bilionário e CEO da Tesla postou nas redes sociais: “Super animado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia.”

O encontro foi acompanhado por grande interesse nas redes sociais e a hashtag “BolsoMusk” ficou em primeiro lugar no topic trends do Twitter Brasil e entre as dez no mundo ao longo de todo o dia. Outra palavra bastante comentada foi “Amazônia”, também em referência ao evento dos dois. Entre os divertidos memes que circulam, montagens como a do presidente oferecendo um café com pão e leite condensado em sua residência ao milionário.

URGENTE: BOLSONARO PLANEJOU JUNTO COM ELON MUSK DE ENVIAR 9 MINISTROS DO STF NUMA VIAGEM SÓ DE IDA PARA MARTE!#BolsoMusk — Joaquim Teixeira (@Joaquim20539673) May 20, 2022

