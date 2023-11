Empresário relata em livro acidente que o deixou 15 dias em coma

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de colidir na estrada entre São José do Rio Preto e Votuporanga, no interior de São Paulo, Marcelo Facchini ficou 58 dias internado no hospital. Desses, 23 dias foram em coma – 15 deles em estado crítico, que somaram quase dois meses até receber a alta médica. “Tive traumatismo craniano e perdi todos os movimentos do meu corpo. Depois de muita dor, esforço e terapia, consegui ganhar bastante independência. Não conseguia escovar os dentes nem mesmo me alimentar sozinho, precisei reaprender a fazer coisas básicas do dia a dia”, relata o empresário do ramo de transportes, sobre o episódio de 2009.

Agora, ele lança o livro Força, Fortaleza (ed. Citadeu), um testemunho de determinação e resiliência para mostrar que é possível seguir adiante. “Depois de alguns anos, descobri que meu maior propósito após o acidente é transformar vidas e mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, como quando precisei ver meu mundo ser destruído, é possível se reconstruir mais forte. Existe uma luz, e tudo pode ficar melhor. Se puder transformar apenas uma pessoa no mundo com o meu livro, já ficarei feliz.”

Marcelo também relata que casos de acidentes como o recente envolvendo o ator Kayky Brito ainda o emocionam. “Todas as vezes que vejo um acidente ou algo sério, vejo como uma prova de que somos pequenos e que nossa vida pode mudar em um único segundo. E o que passa pela minha cabeça também é a dor e a angústia que a família passa.”