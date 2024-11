Empresário copia Las Vegas e constrói ‘The Dome’ no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma estrutura e mais de 200 metros quadrados comum enorme painel de LED será inaugurada nesta quinta-feira, 7, na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Inspirado na famosa projeção ocular de Las Vegas, nos Estados Unidos, The Dome receberá eventos e promete ser um novo polo turístico da região. “Já fiquem sabendo, o espaço está sim disponível para publicidade”, afirma Luiz Paiva, empresário que idealizou o projeto. A escolha do local não foi por acaso, já que o espaço fica um pouco antes do acesso à Linha Vermelha, no caminho para o Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, importante entrada para quem chega à cidade.

De acordo com Paiva, os painéis da JetSoul, empresa especializada na tecnologia, consomem até 80% menos energia do que outras tecnologias, reduzindo a necessidade de queimar combustíveis fósseis. Além disso, segundo o empresário, a estrutura feita com materiais mais resistentes a torna menos propensa a ser danificada ou descartada. “O avanço tecnológico não precisa significar a degradação ambiental, e estamos aqui para provar isso. Além disso, o projeto contribuirá para a economia local. Com suas agendas já cheias antes mesmo da inauguração oficial, o The Dome promete trazer mais movimento para a região, consequentemente ajudando a impulsionar comércios locais.”, diz.