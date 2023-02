Empoderamento feminino inspira marchinha de carnaval com Silvero Pereira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em ritmo de carnaval, o cantor e compositor Bruno Souto lança seu novo single, Pega Pra Capá, com participação do ator Silvero Pereira. A música permeia uma expressões típicas da região nordeste, traduzindo um empoderamento feminino e a força de minorias que ainda sofrem com o preconceito, mas que resistem sem levar desaforo para casa.

“Quando falamos da mulher, eu me refiro inclusive das que se sentem mulheres, seja no gênero, sexual ou espiritualmente falando”, explica o compositor. Não a toa, Bruno escolheu Silvero Pereira para cantar no single. “Conheço o trabalho do Silvero, e para além disso, a participação dele no Show dos Famosos me chamou atenção para sua aptidão vocal. Conversamos, apresentei a música e todo o projeto e Silvero adorou. Foi assim que nasceu esse nosso feat”, relembra. Confira a seguir o resultado.