Emma Thompson revela por que não se depilou para nu em novo filme

A atriz britânica Emma Thompson, 63 anos, soltou uma curiosidade – em tom de lamento – nas entrevistas que tem dado para divulgar seu novo filme Good Luck to You, Leo Grande. “Eu lamento profundamente a morte dos pentelhos volumosos. Eu acho que é uma vergonha, é triste, não é?”, disse Emma, que aparece em nu frontal pela primeira vez na tela – e se recusou dessa vez a se depilar. A declaração foi dita num programa de rádio da BBC. “Fiz uma vez (a depilação), anos e anos atrás, mas realmente me arrependo, porque não cresceu de volta como eu queria. Toda essa história de ‘arranque todos os seus pelos’ é estranha, não? E também provavelmente não muito saudável”. Em Good Luck to You, Leo Grande, uma comédia, Emma é uma senhora que nunca teve orgasmo. Para quebrar isso, ela contrata um profissional do sexo (Daryl McCormack).