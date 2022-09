Emissoras britânicas focam em bandeira de Buckingham; saiba o porquê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a notícia de que o estado de saúde da rainha Elizabeth requereria “observação médica”, os apresentadores da BBC e da SkyNews passaram a vestir preto ao longo da transmissão. É um sinal de que algo ruim está por acontecer com algum membro da família real. Além disso, as emissoras estão com uma câmera focada direto na bandeira do Palácio de Buckingham. A bandeira, caso desça, é um comunicado da morte da monarca.