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Cultura

Quem é a produtora apontada como novo affair de Nanda Costa

Artistas foram vistas juntas no Rio, após jogo do Brasil

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h13 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h19
Duas mulheres jovens, uma com cabelo castanho e jaqueta marrom, a outra com cabelo ruivo e blusa azul, deitadas lado a lado, sorrindo gentilmente
Nanda Costa e Emilie Rey (Instagram/Reprodução)
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Quem é a produtora apontada como novo affair de Nanda Costa Priorize VEJA no Google

A atriz Nanda Costa foi vista em clima de romance com a produtora e diretora Emilie Rey. As duas apareceram juntas em um bar na Gávea, zona sul do Rio, após a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, na segunda-feira, 29, aumentando os rumores de um novo affair. As especulações, no entanto, já haviam começado antes, depois que elas trocaram declarações carinhosas durante uma viagem a Paris.

Natural da Bahia, Emilie tem 28 anos e trabalha como diretora, produtora audiovisual e também já atuou como modelo. Ela ganhou maior projeção no meio artístico por seu relacionamento com Francisco Gil, filho de Preta Gil, com quem ficou entre 2021 e 2023.

Na carreira, Emilie atua em projetos ligados ao audiovisual e eventos. Ela também já esteve envolvida com produções do Bloco da Preta e circula entre nomes conhecidos da música e da televisão.

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Os rumores com Nanda começaram após uma viagem das duas a Paris, quando elas passaram a trocar elogios públicos nas redes sociais. A atriz comentou uma publicação de Emilie chamando-a de “a mais linda do bairro”, enquanto a diretora afirmou que a viagem ficou ainda mais especial com a presença de Costa.

Depois disso, as duas foram vistas juntas no Rio e continuaram alimentando especulações com novas aparições e registros compartilhados nas redes, como a imagem das duas ao lado da atriz Alice Wegmann publicada nesta segunda-feira.

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Nanda está solteira desde o fim do casamento de 12 anos com a percussionista Lan Lanh, com quem tem duas filhas. as gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos. Até o momento, nenhuma das duas confirmou publicamente um namoro.

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