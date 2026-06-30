Quem é a produtora apontada como novo affair de Nanda Costa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A atriz Nanda Costa foi vista em clima de romance com a produtora e diretora Emilie Rey. As duas apareceram juntas em um bar na Gávea, zona sul do Rio, após a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, na segunda-feira, 29, aumentando os rumores de um novo affair. As especulações, no entanto, já haviam começado antes, depois que elas trocaram declarações carinhosas durante uma viagem a Paris.

Natural da Bahia, Emilie tem 28 anos e trabalha como diretora, produtora audiovisual e também já atuou como modelo. Ela ganhou maior projeção no meio artístico por seu relacionamento com Francisco Gil, filho de Preta Gil, com quem ficou entre 2021 e 2023.

Na carreira, Emilie atua em projetos ligados ao audiovisual e eventos. Ela também já esteve envolvida com produções do Bloco da Preta e circula entre nomes conhecidos da música e da televisão.

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Os rumores com Nanda começaram após uma viagem das duas a Paris, quando elas passaram a trocar elogios públicos nas redes sociais. A atriz comentou uma publicação de Emilie chamando-a de “a mais linda do bairro”, enquanto a diretora afirmou que a viagem ficou ainda mais especial com a presença de Costa.

Depois disso, as duas foram vistas juntas no Rio e continuaram alimentando especulações com novas aparições e registros compartilhados nas redes, como a imagem das duas ao lado da atriz Alice Wegmann publicada nesta segunda-feira.

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Nanda está solteira desde o fim do casamento de 12 anos com a percussionista Lan Lanh, com quem tem duas filhas. as gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos. Até o momento, nenhuma das duas confirmou publicamente um namoro.