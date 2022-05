Em viagem a Israel, Michelle derrapa no inglês ao homenagear Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama Michelle Bolsonaro viajou a Israel nesta semana acompanhada da ex-Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves, e de um grupo formado por pastores e seguidores evangélicos, segmento do eleitorado importante para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A visita será de caráter pessoal, logo, não há na agenda possibilidade de encontros com autoridades israelenses. Mas o que dominou as redes sociais nesta terça-feira, 16, foram as críticas à Michelle, que fez um story abraçando uma imagem do marido e, na legenda, escreveu: “Olha quem apareceu… My rusband”. A grafia correta em inglês é “husband”, que significa “marido”.