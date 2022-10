Em tom melancólico, Anitta reaparece e anuncia aposentadoria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 25 out 2022, 19h26 - Publicado em 25 out 2022, 18h54

Por Valmir Moratelli

Anitta pensa em parar. Após atingir, em 2022, o topo das músicas mais executadas do mundo, se apresentar no palco principal do Coachella e ser a primeira brasileira a vencer um VMA, a cantora diz ter chegado no topo – e de lá de cima não tem mais perspectivas para crescer. É esta a principal mensagem que a funkeira transmite aos fãs em entrevista ao The Wall Street Journal, onde estampa a capa de uma edição especial como uma das artistas inovadoras do ano. Anitta diz que planeja encerrar a carreira musical daqui a cinco ou seis anos.

“É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número 1?, questiona, em um tom melancólico. Mas também deu deixas de que pretende continuar no meio artístico – agora como atriz.