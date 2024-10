Em Orlando, Nivea Stelmann compartilha passagem de furacão Milton

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Nivea Stelmann, no ar com a reprise de Alma Gêmea (2005), atualizou os seguidores sobre o estado de sua família após a passagem do furacão Milton. A artista mora em Orlando, na Flórida, desde 2017, e vinha mostrando a preparação para lidar com o fenômeno natural. Na madrugada desta quinta-feira, 10, ela avisou que tudo estava bem e que sua residência não sofreu nenhum dano. “Amigos queridos, está tudo bem por aqui, graças a Deus! Sabemos que infelizmente muita coisa aconteceu no estado da Flórida. Aqui em casa, todos [estão] bem e em segurança. Estamos em casa. Não posso falar por Orlando inteira. Só do que vejo pela minha janela. Nada aconteceu por aqui. Fiquem tranquilos. Estamos com luz, comida, água. Agora é o momento de descansar e dormir até mais tarde. Um beijo e obrigada pela preocupação”.

Nos dias que antecederam a passagem do furacão, ela mostrou a preparação da área externa da casa. “A gente tomou todas as providências que deram. Limpamos, tiramos as mesas, colocamos os móveis (externos) dentro da piscina. Enfim, fizemos tudo o que precisava ser feito. Vamos reunir toda nossa família, nós seis, no meu quarto, que é o que tem menos janelas. Se precisar, todo mundo vai se recolher para o closet. Ficar lá. É o que tem que ser feito, e a gente vai fazer. E esperar, né?”. Atualmente, Nivea trabalha como empresária e corretora de imóveis.