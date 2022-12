Em novo vídeo, Cássia Kis grita contra o comunismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um novo capítulo nas passeatas golpistas que acontecem pelo país. Agora Cássia Kis aparece rezando ajoelhada no asfalto, com uma blusa em que se lê “aborto não” e de terço na mão. Cada aparição sua em uma manifestação antidemocrática é um acontecimento nas redes sociais, mesmo que não gere mais tantas novidades. Neste vídeo ela surge de olhos fechados, onde grita – com ênfase – para Nossa Senhora Aparecida livrá-la do “comunismo”. Cássia anda repetitiva na personagem. Mas continua se esforçando para manter o discurso.

É um filme muito triste, conta a história de uma pessoa que surtou. E não tem nenhum familiar para ajudá-la? https://t.co/A4YT3208LQ — Carolina Kasting (@KastingCarolina) December 4, 2022

