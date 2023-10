Em meio à tragédia no RS, Eduardo Leite causa ira em show de Ivete Sangalo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 2 out 2023, 09h09 - Publicado em 2 out 2023, 07h01

Com mãozinhas para o alto, sorriso no rosto e coreografias animadas, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se esbaldou no show da Ivete Sangalo e Rod Stewart. Ele estava acompanhado do namorado, Thalis Bolzan em São Paulo na noite deste sábado, 30. Enquanto isso, seu estado segue em estado de calamidade, após ter sido atingido por um ciclone extratropical. Isso causou revolta nas redes sociais – tanto por parte de partidos de direita, quanto os de esquerda.

A deputada federal Daiana Santos (PT-RS) questionou a empatia de Leite com seu estado: “Vidas engolidas pela água, maior cheia do Guaíba em 82 anos, região das Ilhas devastada e o povo gaúcho contando seus mortos, feridos, desabrigados e desassistidos. E o governador Eduardo Leite? Curtindo o show da Ivete Sangalo em São Paulo. Prioridades a gente vê por aqui”. Do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Bilynskyj também compartilhou imagens de Leite no show, utilizando a letra Arerê, de Ivete, como legenda.

As fortes chuvas em setembro atingiram mais de cem cidades, tendo como consequência a morte de 50 pessoas, oito estão desaparecidas e cinco mil precisaram abandonar suas residências.

