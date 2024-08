Em meio a eliminação do vôlei em Paris, ex-jogador cria time no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio aos Jogos Olímpicos de Paris, o esporte brasileiro ganha um novo player: o Norde, time de vôlei masculino fundado pelo atleta olímpico e técnico Marcelo Negrão. Com apoio da Entrepay, empresa especializada em serviços financeiros com soluções customizadas em meios de pagamento, o Norde inicia seus treinos nesta semana, em Fortaleza (CE), onde será sua base, utilizando a estrutura do Clube BNB.

Negrão, hoje empresário do segmento fitness e comentarista esportivo em TV aberta e internet, é o nome por trás do Norde. Com carreira dentro e fora das quadras, o esportista combina sua experiência para criar uma equipe que promete marcar presença nas competições nacionais e internacionais. “Desde a concepção do time até as conversas com nossos apoiadores, tenho me sentido emocionado com o que estamos nos propondo a fazer e as vidas que queremos impactar com esse projeto. Nosso objetivo é começar na Liga C em outubro, subir para a Liga B em 2025 e, em seguida, para a Superliga”, planeja.

Fundar um time de vôlei foi um anseio de Negrão quando ainda atuava como treinador do time Rede Cuca Vôlei, resultado do projeto do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, da prefeitura de Fortaleza. “Este ano busquei começar um time independente da rede pública. No Nordeste, não tem time de vôlei profissional, que almeja primeira divisão, então foi essa ideia, mudar o conceito do esporte no Nordeste, principalmente em Fortaleza, que me fez dar início a esse projeto”, comenta o ex-ponteiro, campeão olímpico nos Jogos de Barcelona 1992 com apenas 19 anos, quando marcou o ace que deu ao Brasil o ouro até então inédito para a seleção masculina.