Em festa para a rainha, Boris Johnson quase vira “ex” primeiro-ministro

Em virtude da comemoração do 96º aniversário da rainha Elizabeth II e do seu Jubileu de Platina, que marca os 70 anos do Reinado de Sua Majestade, o Cônsul-Geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani, foi o anfitrião de um coquetel no Copacabana Palace, no Rio, na noite dessa segunda-feira, 6. Em seu discurso aos convidados presentes, Noorani destacou os feitos e números históricos que atravessam o reinado de Elizabeth II. “Até aqui, passaram por ela 14 primeiros-ministros do Reino Unido”. Alguém quebrou a seriedade do protocolo e gritou, ao fundo do salão: “Quinze primeiros-ministros!”. As risadas foram inevitáveis. Isso porque o atual primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, venceu nesta segunda, o voto de desconfiança de sua própria legenda — o Partido Conservador. Com a vitória, ele permanece no cargo, após disputa acirrada. “Foram 20 presidentes do Brasil, 17 copas do mundo… Só uma vitória inglesa e cinco brasileiras”, continuou Noorani, valorizando o futebol nacional.