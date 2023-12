Em fase madura, Rayssa Leal faz planos para depois das Olimpíadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais jovem medalhista olímpica brasileira, a skatista Rayssa Leal, 15 anos, deixou para trás a fase de menininha peralta que realizava manobras fantasiada de fada. Perto da segunda Olimpíada, em Paris, Rayssa expandiu a parceria com marcas como a Louis Vuitton e se comunica de forma profissional nas redes sociais. Ou seja: virou gente grande. “Não é todo dia que estou num dia bom, mas fazer o que amo me realiza”, diz ela, que, mesmo assim, pensa em frear o ritmo de trabalho. “Estou perdendo a minha adolescência, as festinhas com meus amigos, um pouco da escola”, explica.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873