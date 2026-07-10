Em clínica de reabilitação, Rafael Cardoso publica carta de desabafo

“Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo. Estou grato mesmo assim, por cada pedra no caminho, por mais duras e humilhantes que tenham sido estas experiências. Somente assim consegui entender a gravidade do meu transtorno. Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando. Por isso preciso estar em processo de recuperação contínuo. Hoje tenho esta consciência. Estou aqui recuperando minha saúde mental, física e espiritual. Melhorando a cada dia! Agradeço o carinho de cada um que está vibrando positivamente por minha recuperação, especialmente à minha família: meu pai, Carol, minhas tias e primos, bem como todos que sei que estão nesta corrente familiar. Obrigado aos profissionais que têm sido extraordinários no tratamento, carinho e acolhimento aqui. Não poderia estar em melhores mãos. Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito. Obrigado e até já”, escreveu no Instagram.