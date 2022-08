Em BH, Lula chama Bolsonaro de ‘pessoa desequilibrada mentalmente’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o ataque de Bolsonaro (PL) ao youtuber Wilker Leão na manhã desta quinta-feira, 18, Lula (PT) aproveitou o assunto para, indiretamente, se dirigir ao oponente. Chamou o presidente de “desequilibrado” e “desestruturado”. Assim ele disse: “Nós estamos enfrentando uma pessoa desequilibrada mentalmente, uma pessoa desestruturada do ponto de vista psicológico, enfrentando uma pessoa que acha que a polícia tem que matar e não prender, que acha que tem que vender arma e não vender livro, uma pessoa que estimula o ódio e não o amor. É exatamente o contrário do que queremos, nós queremos uma sociedade da fraternidade, do carinho. Não queremos as pessoas odiando umas às outras, queremos as pessoas se ajudando”.