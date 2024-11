Em batalha judicial, filhos de Brad Pitt e Angelina ficam sem ver os avós

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A batalha judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie separou os filhos do ex-casal dos pais do ator, que antes “viviam para os netos”. Ele está afastado dos herdeiros Maddox, 23, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, e dos gêmeos Knox e Vivienne, 16, desde a briga em 2016 que resultou no pedido de divórcio de Angelina. Esse período, de oito anos, também foi longe dos avós William, 83, e Jane Pitt ,84.

“Antes da separação, eles faziam parte da vida das crianças e todos passavam muito tempo juntos. É de partir o coração ver que esse não é mais o caso. Eles estão na casa dos 80 e pensar que nunca mais conseguiriam passar tempo com as crianças é simplesmente inacreditável”, disse uma fonte ao DailyMail. William e Jane foram fotografados pela última vez em público com seus netos na estreia de 2014 do filme de Angelina, Unbroken. Na época, a mãe de Brad elogiou a atriz. “Estamos orgulhosos de Angie. Isso significa muito para nossa família, especialmente nossos netos. Nós a amamos muito”. Angelina Jolie e Brad Pitt se casaram oficialmente em 2014, mas estavam juntos desde 2004.