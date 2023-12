Elon Musk se irrita com detalhe em ‘O Mundo Depois de Nós’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Mundo Depois de Nós, novo filme da Netflix, estreou há poucos dias e já está no topo dos mais assistidos na plataforma de streaming. A produção é o primeiro filme de ficção produzido pela Higher Ground Productions, empresa do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a ex-primeira dama, Michelle Obama. Baseado no livro homônimo de Rumaan Alam, lançado em 2020, a história apresenta as férias de uma família em uma casa luxuosa, que são comprometidas por um ciberataque.

Em uma das cenas, os personagens tentam fugir do caos e acabam encontrando uma fila de carros da marca Tesla, do bilionário Elon Musk, impedindo a sua passagem. Na trama, os veículos que podem ser controlados automaticamente, sem a necessidade de um piloto, são hackeados e usados como barreiras nas rodovias. O empresário se irritou com a cena e foi para as redes sociais garantir que, mesmo em uma situação como a apresentada no filme, os carros continuariam funcionando. “Os [carros] Tesla podem ser carregados através de painéis solares mesmo se o mundo se tornar um Mad Max e não exista mais gasolina!”. A afirmação, porém, não faz sentido no enredo da trama, já que a cena não mostra os carros sem funcionar, mas o que aconteceria com eles após terem o sistema de piloto automático invadido.