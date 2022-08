Ellen Jabour: ‘Não gosto quando param a música e falam de política’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ellen Jabour, 44 anos, se viu no meio de uma polêmica recentemente, ao comentar o espanto de fãs com o tom político da banda Rage Against the Machine. A modelo e apresentadora criticou quem se posiciona em shows e foi rebatida por seguidores nas redes sociais. Em conversa com a imprensa, ela voltou a apimentar a discussão. “Você fica com medo (em shows). É voltar espancado ou não sobreviver. Por conta da política, da segmentação que causa (…). Não gosto quando param a música e falam de política. Não falei: ‘Não gosto quando eles cantam política no show’. Porque eles cantarem política no show faz parte, toda banda faz isso. Isso é óbvio. Só que entenderam que não gostava que eles cantassem sobre política, que envolvessem política nas letras das músicas”, afirmou Ellen, durante o lançamento da série Rock in Rio – A História, no Rio, nesta semana.

Citando o exemplo do show de Roger Walters no Brasil em 2018, que se posicionou contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), para Ellen, ele se mete em assunto que não é de seu domínio: “Espero até que ele vá dar uma espetadinha numa coisa ou outra, mas talvez na política dele, do país dele. Não sei se ele tem (conhecimento) pra falar da política de outros países”, diz.

Roger colocou Jair Bolsonaro na mesma lista de líderes mundiais que flertam com o autoritarismo, tais como: Donald Trump, Viktor Orbán, Marine Le Pen, Sebastian Kurz, Nigel Farange, Jarosław Kaczyński e Vladmir Putin.