Elizabeth Olsen desabafa sobre ataques de pânico aos 20 anos

Elizabeth Olsen, 35, conhecida por seus papéis em filmes do universo Marvel, como WandaVision, falou sobre saúde mental e experiências com ansiedade e ataques de pânico. A atriz relacionou a vida pessoal com sua personagem em His Three Daughters, de 2023, que se acalma através de técnicas de respiração e meditação.

“Ninguém falava sobre ataques de pânico em meados dos anos 2000. Pensei que isso significava que você só precisa escrever uma lista, marcar as coisas e superar. Não percebi que era algo sobre o qual você não tinha controle, mas eu tinha que descobrir como ter algum controle. (As crises aconteciam) toda vez que havia uma mudança em algo: quente para frio, faminto para saciado. Eu pensava: ‘isso está ok?’ E então entrava em uma espiral e virava um hábito. (Para superar os ataques) interrompia o processo de pensamento e nomeava tudo o que via na minha cabeça para interrompê-lo. Você aprende muito rápido com quem se sente confortável e com quem não se sente”, disse em uma recente entrevista ao The Guardian.