Elisa Lucinda sobre envelhecimento: ‘faço o que eu quero’

Elisa Lucinda, que estava no ar em Vai na Fé, da TV Globo, participou de um painel no Rio2C, evento de criatividade no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 6, ao lado de Angélica. As duas falaram sobre envelhecimento e como lidam com questões como maternidade, amor e vaidade. “O crepúsculo se põe lindo. Você não precisa perder a vida antes da vida acabar. A velhice não pode significar isso. A minha maturidade me trouxe o verdadeiro tempo da liberdade. Faço o que eu quero. Me respeita que eu sou uma senhora. Me perguntaram já sobre uma frase que eu queria ouvir quando velha, e a frase é: ‘gostosa é a vovozinha’. Namorava um cara muito mais novo, de olhos verdes, e algumas pessoas achavam que ele era meu filho. Uma vez alguém me perguntou, eu virei e falei assim: ‘ele não é meu filho não, o que ele faz comigo nenhum filho faz com mãe’. Para gerar constrangimento pedagógico mesmo, para poder cair na real. Quando eu vou fazer senhoras mais velhas, no cinema, a figurinista não queria me deixar passar batom. Quem é velho não pode botar batom? Isso está cercado no imaginário”.